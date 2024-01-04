Морозы отступят в Беларуси после Рождества

После теплого и дождливого Нового года в Беларусь пришли трескучие морозы, которые постепенно захватывают всю территорию страны.
Холодный арктический воздух наступает, как и полагается, с севера, пугая своим нашествием юг страны. Если в Витебске 4 января до −15, то в Бресте все еще +2..+4. Разница в температуре 20 градусов! Но ненадолго.
По информации pogoda.by, в пятницу 5 января температура воздуха минимальная ночью будет от −2 по югу до −17 по северу страны; максимальная днем −6..-12, по югу Беларуси она составит −5..+1.
В субботу 6 января, накануне православного Рождества, Беларусь окажется во власти холодной воздушной массы арктического происхождения. Местами пройдет кратковременный снег. И минус придет даже на юг.
Ночью будет от −6 по юго-западу до −18 по северу страны, при прояснениях воздух будет охлаждаться до −19..-23. Днем по северу Беларуси обещают −14..-16, по югу −3..-5.
Морозы будут постепенно усиливаться и в Рождество 7 января погоду определит скандинавский антициклон, сформированный в арктической воздушной массе.
Ночью мороз достигнет −16..-23 градусов, а местами воздух будет охлаждаться до −24..-27. На юго-западе Беларуси ночью ожидают −11..-15. Максимальная температура днем будет от −9 по юго-западу до −18 по северо-востоку.
Если в Новый год люди ходили в осенних куртках, то в Рождество и в шубе может быть холодно.
Оглядываясь на предыдущие годы, можно сказать, что такие колебания температуры не удивительны: январь нередко начинался с плюса, а вскоре перескакивал на 20-градусные морозы.
Температура воздуха — 27 (в самых холодных районах) далека от рекордных белорусских морозов. Самой холодной зимой за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси была зима 1939/1940, на 6,9 градусов ниже нормы, сообщал Белгидромет.
Рекордно морозная температура была отмечен 17 января 1940 года в Толочине и достигла −42,2 градусов. И в Минске в тот день отметили рекордный в истории метеонаблюдений мороз −39,1.
Если посмотреть прогноз погоды на шесть дней, то в ночь с 7 на 8 января в Минске будет −20. А следующая неделя начнется в столице с дневной температуры −13..-15. В Бресте будет на пару градусов теплее. А в северном Витебске уже к этому времени начнет теплеть. Если 8 января днем обещают −17, то 9 января уже −6.
Это хорошая новость для тех, кто не любит холодов. На сайтах долгосрочных прогнозов пишут, что в Минске днем
На праздник Крещения Господня, 19 января, долгосрочные прогнозы обещают в Минске комфортную зимнюю погоду: днем в районе −3..-6, возможен снег.
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