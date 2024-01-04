Морозы отступят в Беларуси после Рождества

Если посмотреть прогноз погоды на шесть дней, то в ночь с 7 на 8 января в Минске будет −20. А следующая неделя начнется в столице с дневной температуры −13..-15. В Бресте будет на пару градусов теплее. А в северном Витебске уже к этому времени начнет теплеть. Если 8 января днем обещают −17, то 9 января уже −6.