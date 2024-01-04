Стало известно, какие законы вступили в силу в январе в Ростовской области

В Ростовской области с 1 января 2024 года вступили в силу изменения, которые внесли в ряд законов. В частности, были утверждены индексации пенсий и прожиточный минимум. Более подробно обо всем ранее уже рассказывали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».
Пенсии в новом году должны измениться на 7,5%. Прежде всего, в среднем на 1431 рубль запланировали увеличить страховые выплаты неработающим получателям.
Параллельно будут проиндексированы вновь назначенные пенсии работающим россиянам. Это произойдет за счет увеличения пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты. Коэффициент подрастет до 133,5 рубля, а фиксированная выплата к пенсии — до 8134,88 рубля.
Прожиточный минимум на Дону должны установить в расчете на душу населения в размере 14526 рублей, для трудоспособного населения — 15833 рубля, для пенсионеров — 12492 рубля, а для детей — 14378 рублей.