Стало известно, какие законы вступили в силу в январе в Ростовской области

В Ростовской области с 1 января 2024 года вступили в силу изменения, которые внесли в ряд законов. В частности, были утверждены индексации пенсий и прожиточный минимум. Более подробно обо всем ранее уже рассказывали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».