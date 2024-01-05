Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Какой сегодня день: 5 января

Этот день является пятым в григорианском календаре, до конца года остается 361 день.
Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 5 января 1932 года родился известный писатель Умберто Эко? О том, чем еще ознаменовано 5 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 5 января

В 1757 году француз Робер-Франсуа Дамьен совершил неудачное покушение на короля Людовика XV.

В 1769 году Джеймс Уатт получил патент на свою паровую машину.

В 1956 году к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция.

В 1957 году в первом номере журнала «Техника — молодежи» началась публикация романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды».

Также 5 января отмечается День работников социальной защиты в Беларуси и Международный разгрузочный день.

Кто родился 5 января

  • Политик Конрад Аденауэр (1876−1967).
  • Писатель Умберто Эко (1932−2016).
  • Общественный деятель Раиса Горбачева (1932−1999).
  • Режиссер Хаяо Миядзаки (1941).
  • Актриса Дайан Китон (1946).
  • Певец Мэрилин Мэнсон (1969).
  • Актер Брэдли Купер (1975).

5 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память 10 святых мучеников Критских: Феодула, Евпора, Агафопуса, Геласия, Евареста, Зотика, Помпия, Саторнина, Василида и Евникиана.

Именины

5 января именины у Павла, Макара, Наума, Василия и Ивана.

5 января в народном календаре

На Руси предки уделяли в этот день большое внимание домашним животным: давали много корма, убирали птичник и хлев. Также 5 января выпекали печенье в виде животных и птиц — таким образом изгоняли злых духов. Кроме того, люди обращали внимание на погоду, потому что в этот день она предсказывала погоду на ноябрь. Если на Федула дул ветер, значит, будет хороший урожай.

религии