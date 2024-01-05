Какой сегодня день: 5 января

На Руси предки уделяли в этот день большое внимание домашним животным: давали много корма, убирали птичник и хлев. Также 5 января выпекали печенье в виде животных и птиц — таким образом изгоняли злых духов. Кроме того, люди обращали внимание на погоду, потому что в этот день она предсказывала погоду на ноябрь. Если на Федула дул ветер, значит, будет хороший урожай.