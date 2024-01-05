Во Владивостоке стартует фестиваль «Дни лаосского кофе»

Жителей Владивостока начат готовить авторский лаосский кофе. В краевом центре пройдут мастер-классы и дегустации бодрящего напитка. Эти мероприятия проводятся в рамках мини-фестиваля «Дни лаосского кофе».
Желающие смогут сами заварить напиток из зёрен, которые выращиваются в азиатской стране. Также пройдут викторины и розыгрыши призов. В акции участвуют кофейни, расположенные на улицах Светланской и Батарейной во Владивостоке, а также кафе на улице Кирова в Артёме.
Главная цель фестиваля — развитие дружественных связей между Приморьем и Лаосом. Напомним, что в сентябре прошлого года в рамках ВЭФ руководители нашего региона и Лаосской демократической республики провели ряд переговоров по укреплению сотрудничества.
Добавим, что уже с октября 2023 года запущены прямые авиарейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян. Кроме того, представителям Лаоса предложили создать в Приморье площадку, на которой будут представлены товары из этой страны. Также есть потенциал для сотрудничества в сельском хозяйстве, образовательной и туристической сферах.