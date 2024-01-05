Во Владивостоке стартует фестиваль «Дни лаосского кофе»

Добавим, что уже с октября 2023 года запущены прямые авиарейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян. Кроме того, представителям Лаоса предложили создать в Приморье площадку, на которой будут представлены товары из этой страны. Также есть потенциал для сотрудничества в сельском хозяйстве, образовательной и туристической сферах.