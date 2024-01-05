Целое полчище тварей: крысы держат в ужасе жителей Владивостока

Пользователь соцсетей поделился видео, на котором запечатлена стая крыс, активно разгуливающая по Шилкинской, 12 во Владивостоке. Жители дома передают, что, несмотря на работу «управляйки», грызунов меньше не становится, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам автора видео, люди уже обратились в ТСЖ с просьбой избавиться от крыс, и специалисты вроде бы провели какие-то работы. Однако, по всей видимости, это не помогло, а животных стало еще больше.
Некоторые комментаторы отметили, что дети даже боятся выходить из дома, потому что не хотят нарваться на очередную крысу под ногами. В связи с этим люди спросили совета у других интернет-пользователей.