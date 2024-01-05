В новосибирской полиции назвали пять основных схем мошенников

На первом месте — звонки от лже-сотрудников банков, Центробанка РФ или правоохранительных органов. Эксперты рекомендуют не вступать в разговор и обратиться в полицию или банк.
На втором месте — звонки от «близкого, попавшего в ДТП». В таких случаях следует прекратить разговор и самостоятельно связаться с родственником.
Также стоит быть осторожным с предложениями скачать и установить на телефон «полезное» приложение, так как это может дать аферистам доступ к вашему устройству.
На четвертом месте — предложения об инвестициях с высокими процентами. Полиция советует не соглашаться на такие предложения и проводить тщательный анализ перед инвестированием.
Также актуально мошенничество через сайты объявлений, когда аферисты отправляют ссылки для оплаты товара, но после оплаты контактное лицо исчезает.
Напомним, в Новосибирской области 97% исков ФНС к бизнесу решаются в пользу налоговой.