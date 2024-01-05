Власти Беларуси хотят увеличить долю отечественных фильмов в кинопрокате

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Системная работа по увеличению количества востребованной обществом отечественной кинопродукции будет вестись в Беларуси, говорится в Концепции развития национального культурного пространства во всех сферах жизни общества на 2024−2026 годы, официальной опубликованной на Национальном интернет-портале в пятницу.
«Национальная художественная культура должна формировать образованного гражданина и патриота Отечества», — отмечено в документе.
Власти намерены добиться, чтобы в театрах страны было больше спектаклей по произведениям белорусских авторов.
Доля фильмов белорусского производства в кинопрокате и на стриминговых площадках также должна вырасти. Обещается и экранизация произведений белорусской литературы.
Авторы концепции считают, что надо создавать интернет-ресурсы для популяризации белорусской культуры, литературы и искусства.
«…Распространение в организациях культуры практики празднования народных и современных гражданских праздников, памятных дат с использованием местных традиций, отказ от праздников, навязанных извне», — также говорится в концепции.
Подразумевается и госзаказ на произведения изобразительного искусства, которые связанны с историей, историко-культурным наследием белорусского народа, национальными героями, достижениями современной Беларуси.
Один из результатов, которого хотят добиться с помощью новой концепции, — это формирование у населения «почитания государственной символики Республики Беларусь», а также уважения к традициям белорусского народа и национальным святыням. Также у людей должно быть чувство гордости за отечественные достижения.
Документ вступает в силу с 6 января нынешнего года.