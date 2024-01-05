Барабулю назвали блюдом-визитной карточкой Краснодарского края

«Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, когда он приезжал в Россию, подали на закуску именно барабулю», — отмечено в обзоре.



Барабуля (или султанка) — небольшая рыба, обитающая в Средиземном, Азовском и Черном морях. Ее жарят, запекают и вялят.



В Адыгее, по данным сервиса для путешествий, визитной карточкой является адыгейский сыр, в Ростовской области — донские раки, в Татарстане — эчпочмак, в Пермском крае — посикунчики, в Башкортостане — бешбармак, в Кабардино-Балкарской Республике — хычины, в Бурятии — буузы, в Дагестане — чуду, в Тульской области — пряники.



Наталья Решетняк.