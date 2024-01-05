20-градусный мороз в ночь под Рождество отменили в Волгограде

Обещанные синоптиками из Гидрометцентра 20-градусные морозы в ночь под Рождество не состоятся в Волгограде, опровергают прогнозы федеральных коллег специалисты регионального ЦГМС.
Как уточняется на сайте метеослужбы, 5 января в областном центре ожидается небольшой дождь, в ночь на 6-е число — снег с дождем, а в ночь на воскресенье, 7 января — мокрый снег. Температура при этом будет держаться по большей части плюсовая, лишь в Рождественскую ночь опуститься до −2… −4º.
На дорогах региона водителям придется столкнуться с гололедицей. Ветер местами в субботу может усилиться до 15−20 м/с. В северных районах области по ночам похолодает до −5… −10º, а при прояснении — до −12º. Ранее волгоградцы поделились видео с дикой птицей в спальном районе мегаполиса.