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20-градусный мороз в ночь под Рождество отменили в Волгограде

Как уточняют специалисты волгоградского ЦГМС, ближайшие три дня возможны осадки от дождя до мокрого снега.
Сейчас в Ричмонде: -2° 4 м/с 63% 766 мм рт. ст. +3°
Рождество Христово
Источник: РИА "Новости"

Обещанные синоптиками из Гидрометцентра 20-градусные морозы в ночь под Рождество не состоятся в Волгограде, опровергают прогнозы федеральных коллег специалисты регионального ЦГМС.

Как уточняется на сайте метеослужбы, 5 января в областном центре ожидается небольшой дождь, в ночь на 6-е число — снег с дождем, а в ночь на воскресенье, 7 января — мокрый снег. Температура при этом будет держаться по большей части плюсовая, лишь в Рождественскую ночь опуститься до −2… −4º.

На дорогах региона водителям придется столкнуться с гололедицей. Ветер местами в субботу может усилиться до 15−20 м/с. В северных районах области по ночам похолодает до −5… −10º, а при прояснении — до −12º. Ранее волгоградцы поделились видео с дикой птицей в спальном районе мегаполиса.