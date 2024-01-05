20-градусный мороз в ночь под Рождество отменили в Волгограде

Как уточняется на сайте метеослужбы, 5 января в областном центре ожидается небольшой дождь, в ночь на 6-е число — снег с дождем, а в ночь на воскресенье, 7 января — мокрый снег. Температура при этом будет держаться по большей части плюсовая, лишь в Рождественскую ночь опуститься до −2… −4º.