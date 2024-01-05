«Это одна из важнейших задач»: красноярские дворы обещают очистить до конца каникул

«В настоящий момент уборка дворов — одна из важнейших задач. До 9 января всем структурам, ответственным за этот процесс, необходимо максимально подключиться и выполнить поставленную задачу. Информация о компаниях, которые не проведут данные работы, будет передана в Стройнадзор. На компании, которые не справятся с этой задачей, будут наложены санкции», — отметил Вадим Войцеховский.