«Это одна из важнейших задач»: красноярские дворы обещают очистить до конца каникул

Об этом на совещании с УК и ТСЖ сообщил заместитель главы города Вадим Войцеховский.
Он напомнил, что 2 января мэр Красноярска Владислав Логинов потребовал навести порядок во дворах многоквартирных домов за новогодние каникулы. Сейчас разработан график очистки дорог, выполнение работ контролируют районные администрации и департамент городского хозяйства.
«В настоящий момент уборка дворов — одна из важнейших задач. До 9 января всем структурам, ответственным за этот процесс, необходимо максимально подключиться и выполнить поставленную задачу. Информация о компаниях, которые не проведут данные работы, будет передана в Стройнадзор. На компании, которые не справятся с этой задачей, будут наложены санкции», — отметил Вадим Войцеховский.
По информации департамента городского хозяйства, в Красноярске более 5 тысяч дворов имеют обособленные проезды и пешеходные дорожки, из них от снега очищены около 3 тысяч.
Представитель Стройнадзора предупредил руководителей УК и ТСЖ об ответственности за некачественное содержание дворов. Он порекомендовал сообщать жителям сроки уборки, уделять особое внимание входным группам и пешеходным дорожкам.