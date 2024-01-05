Эксперт перечислила самые выгодные месяца для отпуска в 2024 году

Некоторые месяцы для отпуска могут оказаться выгоднее с финансовой точки зрения, чем другие. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, когда стоит планировать отдых в 2024 году.
Так, эксперт посоветовала в первую очередь выбрать такой месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней. Один рабочий день становится дороже. Поэтому отдых в январе и мае будет самым невыгодным.
Выбирать даты для отпуска стоит в соответствии с годовым производственным календарем. Все выходные указаны в нем. По словам специалиста, когда в месяце много выходных, один рабочий день стоит больше. Поэтому выгоднее будет выйти на работу, а не в отпуск.
Так, для отпуска в 2024 году отлично подходят июль, август и октябрь. В них больше всего рабочих дней, поэтому россияне не сильно теряют в заработке.
Специалист подчеркнула, что эти правила распространяются на тех россиян, которые работают по графику 5/2 и отдыхают в период праздников, передает РТ (18+).