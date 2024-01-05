Эксперт перечислила самые выгодные месяца для отпуска в 2024 году

Выбирать даты для отпуска стоит в соответствии с годовым производственным календарем. Все выходные указаны в нем. По словам специалиста, когда в месяце много выходных, один рабочий день стоит больше. Поэтому выгоднее будет выйти на работу, а не в отпуск.