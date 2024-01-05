В Сочинском нацпарке из-за сошедшего селя закрыли Агурские водопады, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк».
Сель в Агурском ущелье спровоцировали прошедшие на курорте проливные дожди. Теперь посещение объекта небезопасно.
Кроме Агурского ущелья, закрыты для посещения рекреационный объект Ажек, Ореховский водопад и Каскад водопадов. В пресс-службе рассказали, что на данном направлении злоумышленники сожгли кассу, правоохранители возбудили уголовное дело.
Напомним, в Сочи из-за сильных дождей ожидается подъем уровня воды в реках. До конца суток 5 января из-за прогнозируемых сильных осадков на территории муниципалитета ожидаются подъемы уровней рек. Местами могут быть достигнуты неблагоприятные отметки. В горах вырос риск схода селевых потоков. Все городские службы работают в усиленном режиме.