В Сочинском нацпарке из-за сошедшего селя закрыли Агурские водопады

Напомним, в Сочи из-за сильных дождей ожидается подъем уровня воды в реках. До конца суток 5 января из-за прогнозируемых сильных осадков на территории муниципалитета ожидаются подъемы уровней рек. Местами могут быть достигнуты неблагоприятные отметки. В горах вырос риск схода селевых потоков. Все городские службы работают в усиленном режиме.