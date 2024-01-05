Более 25 км трамвайных рельсов обновили в Москве в 2023 году

Для обустройства бесстыкового пути за год было сварено почти 1,5 тыс. стыков. По таким путям вагоны идут тише — уровень шума на отремонтированных участках уменьшается до 20%. С начала года специалисты уложили 17 новых стрелочных переводов: на ул. Таллинская, ул. Авиационная, ул. Краснобогатырская, а также на проспекте Мира и в районе Братцево. Умной системой управления оборудовали 30 стрелок в разных районах города — на проспекте Мира, в районах Богородский, Метрогородок, Черемушки и других. На таких переводах устанавливают специальные светофоры, которые показывают водителю положение стрелки и блокируют ее переключение во время проезда вагона. В будущем направление движения трамвая будет меняться без участия водителя. Такое технологическое решение позволит им ездить быстрее и сделает движение еще безопаснее. Этот важный шаг в модернизации инфраструктуры стал возможен с переходом сети столичного трамвая под управление Московского метрополитена.