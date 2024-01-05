Более 25 км трамвайных рельсов обновили в Москве в 2023 году

«Мы модернизируем и развиваем инфраструктуру столичного трамвая, чтобы все больше людей выбирали его для своих ежедневных поездок. За год обновили пути на 12 улицах по всему городу: заменили более 25 км рельсов, уложили свыше 20 тыс. новых шпал и сварили почти 1,5 тыс. стыков. По задаче, поставленной Сергеем Собяниным, мы продолжаем делать один из любимых видов транспорта москвичей еще комфортнее, современнее и востребованнее», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что почти все работы специалисты проводят по ночам и в выходные дни, когда людей в транспорте меньше. В будни максимально сохраняются все привычные маршруты — ежедневно в будни на московских трамваях совершается в среднем около 600 тыс. поездок.
Для обустройства бесстыкового пути за год было сварено почти 1,5 тыс. стыков. По таким путям вагоны идут тише — уровень шума на отремонтированных участках уменьшается до 20%. С начала года специалисты уложили 17 новых стрелочных переводов: на ул. Таллинская, ул. Авиационная, ул. Краснобогатырская, а также на проспекте Мира и в районе Братцево. Умной системой управления оборудовали 30 стрелок в разных районах города — на проспекте Мира, в районах Богородский, Метрогородок, Черемушки и других. На таких переводах устанавливают специальные светофоры, которые показывают водителю положение стрелки и блокируют ее переключение во время проезда вагона. В будущем направление движения трамвая будет меняться без участия водителя. Такое технологическое решение позволит им ездить быстрее и сделает движение еще безопаснее. Этот важный шаг в модернизации инфраструктуры стал возможен с переходом сети столичного трамвая под управление Московского метрополитена.
Чтобы поездки оставались безопасными зимой, все стрелочные переводы обогреваются. Кроме того, 70% путей в настоящее время отделены от потока автомобильного транспорта. Это помогло снизить количество задержек из-за ДТП на путях до 40%.