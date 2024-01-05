Его можно будет смотреть онлайн. Великое повечерие, утреня и Божественная литургия будут транслироваться в прямом эфире с комментарием представителей Красноярской епархии на телеканале «Енисей». Трансляция будет доступна и в интернете: на сайте и в социальных сетях Красноярской епархии.
В Красноярском крае богослужения в Рождественскую ночь можно смотреть онлайн
Как сообщает Красноярская епархия, в ночь с 6 на 7 января в храме Рождества Христова города Красноярска митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит Рождественское богослужение.