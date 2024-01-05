Елена Дятлова не смогла найти свободное место в кафе в Калининграде

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова, не теряя времени на январских каникулах, прокатилась по городу на трамвае и погуляла у острова Канта. Увы, там она не смогла найти свободное место в кафе. Об этом сити-менеджер рассказала в своем телеграм-канале.
К сожалению, выпить горячего чаю у нас тут так и не получилось. Очень много туристов, все места в кафе заняты. Но это даже к счастью, ведь Калининград становится привлекательным.
У «Рыбной деревни» сити-менеджер оценила подсветку мостов, которую делают в рамках тур-кода. Завершить эту работу должны в январе.