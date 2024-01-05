Новую социальную выплату ввели в Астане

«Людям с инвалидностью 1 группы выплатят 20 МРП или 73 840 тенге, лицам с инвалидностью 2 группы и детям с инвалидностью до восемнадцати лет всех групп — 10 МРП или 36 920 тенге, 3 группы — 5 МРП или 18 640 тенге», — сообщили в акимате.