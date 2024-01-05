В столице стартовала работа районных центров социальных услуг «Инсон»

С 1 января 2024 года все вопросы по заявкам на получение, назначение и выплату социальных платежей решают в центрах социальных услуг «Инсон» Национального агентства соцзащиты при президенте.
Кроме того, именно сотрудники центров ведут Реестр одиноких престарелых и людей с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе.
Центры «Инсон» будут оказывать комплексную помощь отдельным людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и предупреждать попадание людей в тяжелое социальное положение.
Сотрудники центров должны организовать соцзащиту и решать проблемы жителей на уровне махалли, повышать адресность и эффективность соцзащиты, а также помогать социализации жителей, нуждающихся в поддержке.
Отметим, что центры «Инсон» работают по следующим адресам:
Алмазарский район: Малая кольцевая автодорога, 1. Телефон: +99895−503−47−07.
Бектемирский район: улица Сувсоз, 75. Телефон: +99895−560−47−07.
Мирабадский район: проспект Амира Тимура, 17. Телефон: +99895−501−47−07.
Мирзо Улугбекский район: улица Я. Гулямова, 38. Телефон: +99895−502−47−07.
Сергелийский район: улица Обихаёт, 3A. Телефон: +99895−506−47−07.
Учтепинский район: улица Фархадская, 21. Телефон: +99895−508−47−07.
Чиланзарский район: улица Нурхон, 21. Телефон: +99895−509−47−07.
Шайхантахурский район: массив Бешагач, 1. Телефон: +99895−511−47−07.
Юнусабадский район: улица Осиё, 4A. Телефон: +99895−513−47−07.
Яккасарайский район: 2-проезд Урикзар, 45. Телефон: +99895−514−47−07.
Яшнабадский район: улица Авиасозлар, 7Б. Телефон: +99895−512−47−07.
Янгихаётский район: улица Кургантепа, 24. Телефон: +99895−515−47−07.
Напомним, что в 2024 году одинокие престарелые и люди с инвалидностью ежемесячно будут получать материальную помощь.