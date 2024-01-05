В Молдове за 2023 год трудоустроено 240 вернувшихся из-за границы граждан — Бюро занятости

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. При поддержке территориальных подразделений Национального агентства занятости (НАОЗ) в 2023 году в Молдове было трудоустроено 240 граждан Молдовы, вернувшихся из-за границы, это 2,2% от общего числа трудоустроенных, сообщили в ведомстве.
Всего за минувший год НАОЗ помогло найти работу 11 056 гражданам страны.
«Из общего числа трудоустроенных 4006 составляют женщины (36,2%), 1577 — лица в возрасте 55−63 лет (14,3%), 268 — инвалиды (2,4%), 240 — граждане Молдовы, вернувшиеся из-за границы (2,2%)», — уточнили в ведомстве.
Наиболее востребованы в плане трудоустройства сфера услуг (25%), промышленность (12%), сельское хозяйство (11%), оптовая и розничная торговля (9%). На госуправление и оборону, а также образование приходится по 4%, на здравоохранение и соцпомощь — 2%.
За 2023 год территориальными подразделениями НАОЗ было зарегистрировано 32 219 вакансий.