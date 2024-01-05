Мэр Уфы решил принимать меры в отношении УК из-за плохой уборки дворов

Мэр Уфы заявил, что пора принимать меры в отношении УК из-за плохой уборки дворов. Ратмир Мавлиев остался недоволен увиденным после рейда по Уфимским дворам 4 января.
Как сообщили в столичной мэрии, глава администрации сделал вывод, что во многих из дворов работа по уборке снега должным образом не организована. 5 января должно было пройти совещание со всеми руководителями столичных УК.
Ставим задачу до начала рабочей недели привести территории в порядок, организовать комплексную очистку. Далее уже будем принимать соответствующие меры.
Отметим, что жители города могут обратить внимание на свой двор двумя способами. Первый — обратиться в Ситуационный центр ЕДДС города по номеру: +7 (347)277−09−11. Второй способ — оставить заявку на интерактивной карте «Уфа снежная».