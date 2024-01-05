Жительницы Ростовской области рассказали, почему не хотят долго быть в декрете

Жительницы Ростовской области признались, что могли бы выйти из декрета раньше, но при условии сохранения выплат. Об этом по итогам опроса рассказали в службе исследований hh.ru.
— Больше половины женщин в декрете готовы выйти на работу раньше срока. Это самый высокий показатель по стране. Женщины считают, что это может помочь в карьере или поддержит уровень доходов семьи. Респондентки при этом заявили, что хотели бы сохранить декретные выплаты в таких случаях, — отметили исследователи.
Чаще всего рвутся на работу представительницы административного персонала, рекламы и маркетинга, а также IT-сферы. При этом в случаев 68% специалисты надеются на удаленку, к офису готовы лишь в 18% случаев. Идею гибкого графика поддержали 77% респонденток.
Не готовы к раннему выходу на работу 38% опрошенных, еще 12% затруднились ответить на вопрос.
— Согласно новым правилам, со следующего года мать ребенка в возрасте до 1,5 года сможет выйти на работу и продолжать получать декретные выплаты (в 2024 году — 17, 8 тысяч рублей). Более ранний выход сотрудниц на работу позволит компаниям легче пережить кадровый голод, — добавили эксперты.