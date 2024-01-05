Жительницы Ростовской области рассказали, почему не хотят долго быть в декрете

— Больше половины женщин в декрете готовы выйти на работу раньше срока. Это самый высокий показатель по стране. Женщины считают, что это может помочь в карьере или поддержит уровень доходов семьи. Респондентки при этом заявили, что хотели бы сохранить декретные выплаты в таких случаях, — отметили исследователи.