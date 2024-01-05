На дорогах Москвы в 2023 году появилось около 40 выделенных полос

«В прошлом году специалисты модернизировали трассы, по которым проходит свыше 180 действующих маршрутов, ввели 37 новых выделенных полос и установили 1 800 остановок», — говорится в сообщении.
В тексте отмечается, что с начала прошлого года в автопарки поступило более 350 электробусов. Ожидается, что в 2024 году город получит еще свыше 820 единиц такого транспорта.
«Сеть маршрутов городского наземного транспорта постоянно расширяется и улучшается. После открытия двух парков для электробусов — “Митино” и “Салтыковка” — экологичный транспорт вышел на улицы северо-запада и востока», — привели в материале слова мэра Москвы Сергея Собянина.
В сообщении также говорится, что в прошлом году в столице появилось 30 новых маршрутов автобусов и электробусов. «Жители 53 районов Москвы и шести городов Подмосковья совершили на них около пяти миллионов поездок», — поясняется в тексте.