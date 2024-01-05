Не жди троллейбуса, не мёрзни: Как будет ездить общественный транспорт в Кишиневе в праздничные морозные дни 6, 7 и 8 января

Примария Кишинева сообщает, что 6 января с 14.00 до 23.30 общественный транспорт, который пересекает ПВНС, будет работать по специальному графику. Данная мера связана с проведением в центре столицы культурно-художественных мероприятий, посвященных зимним праздникам. Как будет ездить общественный транспорт 6, 7 и 8 января.
Примария Кишинева сообщает, что 6 января с 14.00 до 23.30 общественный транспорт, который пересекает ПВНС, будет работать по специальному графику. Данная мера связана с проведением в центре столицы культурно-художественных мероприятий, посвященных зимним праздникам.
Троллейбусы:
- № 1, № 5, № 8 и № 22: будут перенаправлены на ул. Букурешть (туда и обратно);
- № 4, в сторону сектора Буюканы: ул. Чуфля — ул. Букурешть, а в сторону Ботаники: ул. В. Лупу — ул. А. Матеевич — ул. А. Пушкин — бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;
- № 34, в сторону Центра: ул. А. Щусев — ул. Букурешть, а в сторону коммуны Трушень: бул. Штефан чел Маре — ул. В. Александри — ул. Букурешть — ул. А. Щусев, а далее по установленному маршруту;
Туристический троллейбус 6 января не будет работать.
Автобусы:
- № 5, туда: по установленному маршруту; обратно: ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони — ул. Колумна — ул. В. Александри — бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;
- № 9, туда: бул. Штефан чел Маре — Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, ул. М. Когылничану — ул. А. Пушкин — бул. Штефан чел Маре — ул. Тигина, а далее по установленному маршруту; обратно: бул. Штефан чел Маре — ул. А. Пушкин — ул. Александру чел Бул — ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони — бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;
- № 11, туда и обратно: бул. Штефан чел Маре — ул. А. Пушкин — ул. Александру чел Бун — ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони — бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;
- № 26, туда: бул. Штефан чел Маре — ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони — ул. М. Когылничану — ул. А, Пушкин, а адлее по установленному маршруту; обратно: по установленному маршруту;
- № 46, туда: бул. Штефан чел Маре — ул. А. Пушкин — ул. Александру чел Бун — ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони — бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту; обратно: бул. Штефан чел Маре — ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони — ул. М. Когылничану — ул. А. Пушкин — бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту.
В понедельник, 8 января, троллейбусы будут ездить по воскресному графику. 7 и 8 января автобусы будут ездить по графику праздничных дней, который можно найти на сайте предприятия. Кроме того, 7 января автобус № 12 не будет работать, а 8 января не будут ездить пригородные автобусы № 12, № 21 и № 36.