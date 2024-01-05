Не жди троллейбуса, не мёрзни: Как будет ездить общественный транспорт в Кишиневе в праздничные морозные дни 6, 7 и 8 января

В понедельник, 8 января, троллейбусы будут ездить по воскресному графику. 7 и 8 января автобусы будут ездить по графику праздничных дней, который можно найти на сайте предприятия. Кроме того, 7 января автобус № 12 не будет работать, а 8 января не будут ездить пригородные автобусы № 12, № 21 и № 36.