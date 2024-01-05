Орлов поставил главам районов задачу очистить Екатеринбург к Рождеству

Только за 4 января с улиц Екатеринбурга вывезли 6,8 тысячи тонн снега. Еще 5,5 тонны перебросили с обочин на газоны. Для этого были задействованы 437 единиц техники и 473 дорожных рабочих. На проезжую часть и тротуары высыпали 46 тонн песка и 84 тонны противогололедных материалов.