Орлов поставил главам районов задачу очистить Екатеринбург к Рождеству

Как сообщает пресс-служба городской администрации, особое внимание глава поручил уделить дорогам и улицам, ведущим к местам православных богослужений. Они должны быть расчищены к Рождеству.
Только за 4 января с улиц Екатеринбурга вывезли 6,8 тысячи тонн снега. Еще 5,5 тонны перебросили с обочин на газоны. Для этого были задействованы 437 единиц техники и 473 дорожных рабочих. На проезжую часть и тротуары высыпали 46 тонн песка и 84 тонны противогололедных материалов.
Как сообщал ранее «МК-Урал», за 1 и 2 января в Свердловской области вывезли почти семь тысяч тонн мусора. По данным Департамента информационной политики региона, из Восточного округа (сюда же относится и Екатеринбург) вывезли 4,7 тыс. тонн мусора, из Северного — 1,1 тыс. тонн мусора, из Западного — 1 тыс. тонн мусора.