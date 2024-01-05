Морозы усилятся в Беларуси к Рождеству и в начале недели

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Скандинавский антициклон будет влиять на погоду в Беларуси в ближайшие дни, на Рождество будет холодно, местами ночью при прояснениях температурный столбик опустится до −24..-27°С, сообщили в Белгидромете.