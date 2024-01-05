Морозы усилятся в Беларуси к Рождеству и в начале недели

«В субботу, 6 января, Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе арктического происхождения», — сообщили Sputnik синоптики.
По их словам, будет облачно, но с прояснениями, местами пройдет снег.
«Температура воздуха минимальная в ночные часы прогнозируется от −6°С по юго-западу до −18°С по северу страны, при прояснениях воздух будет охлаждаться до −19..-23°С», — сказали в Белгидромете.
Максимальная температура днем будет −6..-13°С, по северу страны будет холоднее — около −14..-16°С, на юге теплее — порядка −3..-5°С.
Усиление морозов
На Рождество прогнозируется еще большее похолодание. 7 января антициклон, сформированный в арктической воздушной массе, принесет усиление морозов, сказали синоптики. Осадков практически не ожидается, на отдельных участках дорог образуется гололедица.
«Температура воздуха минимальная ночью составит −16..-23°С, местами воздух будет охлаждаться до −24..-27°С, по юго-западу Беларуси она составит −11..-15°С», — сказали в Белгидромете.
Максимальная дневная температура составит от −9°С по юго-западу до −18°С по северо-востоку страны, уточнили синоптики.
Погода на начало недели
По словам синоптиков, 8 января существенных изменение в погоде не прогнозируется. Погодные условия будет определять скандинавский антициклон, сформированный в арктической воздушной массе, сохранится усиление морозов.
«Температура воздуха минимальная ночью составит −16..-23°С, местами −24..-27°С, по юго-западу Беларуси она составит −11..-15°С», — сообщили в Белгидромете.
Максимальная температура днем будет находиться в пределах от −9°С по юго-западу до −18°С по северо-востоку страны, рассказали собеседники Sputnik.