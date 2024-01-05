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Морозы усилятся в Беларуси к Рождеству и в начале недели

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Скандинавский антициклон будет влиять на погоду в Беларуси в ближайшие дни, на Рождество будет холодно, местами ночью при прояснениях температурный столбик опустится до −24..-27°С, сообщили в Белгидромете.
Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 44% 767 мм рт. ст. +6°
Источник: Sputnik.by

«В субботу, 6 января, Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе арктического происхождения», — сообщили Sputnik синоптики.

По их словам, будет облачно, но с прояснениями, местами пройдет снег.

«Температура воздуха минимальная в ночные часы прогнозируется от −6°С по юго-западу до −18°С по северу страны, при прояснениях воздух будет охлаждаться до −19..-23°С», — сказали в Белгидромете.

Максимальная температура днем будет −6..-13°С, по северу страны будет холоднее — около −14..-16°С, на юге теплее — порядка −3..-5°С.

Усиление морозов

На Рождество прогнозируется еще большее похолодание. 7 января антициклон, сформированный в арктической воздушной массе, принесет усиление морозов, сказали синоптики. Осадков практически не ожидается, на отдельных участках дорог образуется гололедица.

«Температура воздуха минимальная ночью составит −16..-23°С, местами воздух будет охлаждаться до −24..-27°С, по юго-западу Беларуси она составит −11..-15°С», — сказали в Белгидромете.

Максимальная дневная температура составит от −9°С по юго-западу до −18°С по северо-востоку страны, уточнили синоптики.

Погода на начало недели

По словам синоптиков, 8 января существенных изменение в погоде не прогнозируется. Погодные условия будет определять скандинавский антициклон, сформированный в арктической воздушной массе, сохранится усиление морозов.

«Температура воздуха минимальная ночью составит −16..-23°С, местами −24..-27°С, по юго-западу Беларуси она составит −11..-15°С», — сообщили в Белгидромете.

Максимальная температура днем будет находиться в пределах от −9°С по юго-западу до −18°С по северо-востоку страны, рассказали собеседники Sputnik.