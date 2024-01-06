Размер социальных пособий в Иркутской области увеличен

С января 2024 года в Приангарье повышаются размеры социальных пособий. irk.aif.ru узнавал, насколько вырастут выплаты.
Пособие на детей и выплата беременным в 2024 году
Одно из самых востребованных — единое ежемесячное пособие для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет. В Иркутской области оно выплачивается на 216 тыс. ребятишек. Его размер устанавливается в пределах 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка и дифференцируется в зависимости от природно-климатических условий, рассказали АиФ-Иркутск в Отделении Соцфонда по Иркутской области.
В южных районах Приангарья максимальный размер пособия в 2024 году составит:
14 856 рублей (прирост в 758 рублей по сравнению с прошлым годом).
В северных районах максимальная выплата поднимется до:
19 321 рубля (прибавка — 986 рублей).
Семьям с несколькими детьми пособие выдаётся на каждого ребёнка. Выплата назначается малообеспеченным ячейкам общества с учётом нуждаемости.
Пособие для беременных, получателями которого являются 7,5 тыс. женщин, также привязано к величине прожиточного минимума. Поправится оно более заметно, чем детские выплаты — на 1164 рубля.
В 2024 году будущие мамы, проживающие в Иркутской области, будут получать ежемесячно:
16 693 рубля в южных районах,
21 710 рублей в северных районах.
Это при условии, что пособие установлено в размере 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения.
Как изменился порядок выплат?
С 1 января 2024 года увеличен период, в течение которого можно обратиться за ежемесячной выплатой из материнского капитала на детей до трёх лет и получить деньги за всё время с момента рождения ребёнка. Раньше это надо было сделать в течение первых трёх месяцев после появления ребёнка. Теперь обратиться за выплатой родители могут в течение полугода.
Помимо этого, с 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу, отмечают в Соцфонде.
Новое правило действует, в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на дому и дистанционно. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребёнком трудится у другого работодателя.
С января вступает в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. Это касается получателей ежемесячных выплат по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.
В Иркутской области, с учётом районного коэффициента, размер такой выплаты составляет в южных районах — 12 тыс. рублей, в северных — 13 тыс. рублей.