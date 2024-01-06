Размер социальных пособий в Иркутской области увеличен

С 1 января 2024 года увеличен период, в течение которого можно обратиться за ежемесячной выплатой из материнского капитала на детей до трёх лет и получить деньги за всё время с момента рождения ребёнка. Раньше это надо было сделать в течение первых трёх месяцев после появления ребёнка. Теперь обратиться за выплатой родители могут в течение полугода.