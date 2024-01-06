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Размер социальных пособий в Иркутской области увеличен

Единое пособие для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет в Иркутской области выплачивается на 216 тыс. ребятишек.
Источник: АиФ Иркутск

С января 2024 года в Приангарье повышаются размеры социальных пособий. irk.aif.ru узнавал, насколько вырастут выплаты.

Пособие на детей и выплата беременным в 2024 году

Одно из самых востребованных — единое ежемесячное пособие для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет. В Иркутской области оно выплачивается на 216 тыс. ребятишек. Его размер устанавливается в пределах 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка и дифференцируется в зависимости от природно-климатических условий, рассказали АиФ-Иркутск в Отделении Соцфонда по Иркутской области.

В южных районах Приангарья максимальный размер пособия в 2024 году составит:

14 856 рублей (прирост в 758 рублей по сравнению с прошлым годом).

В северных районах максимальная выплата поднимется до:

19 321 рубля (прибавка — 986 рублей).

Семьям с несколькими детьми пособие выдаётся на каждого ребёнка. Выплата назначается малообеспеченным ячейкам общества с учётом нуждаемости.

Пособие для беременных, получателями которого являются 7,5 тыс. женщин, также привязано к величине прожиточного минимума. Поправится оно более заметно, чем детские выплаты — на 1164 рубля.

В 2024 году будущие мамы, проживающие в Иркутской области, будут получать ежемесячно:

16 693 рубля в южных районах,

21 710 рублей в северных районах.

Это при условии, что пособие установлено в размере 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения.

Как изменился порядок выплат?

С 1 января 2024 года увеличен период, в течение которого можно обратиться за ежемесячной выплатой из материнского капитала на детей до трёх лет и получить деньги за всё время с момента рождения ребёнка. Раньше это надо было сделать в течение первых трёх месяцев после появления ребёнка. Теперь обратиться за выплатой родители могут в течение полугода.

Помимо этого, с 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу, отмечают в Соцфонде.

Новое правило действует, в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на дому и дистанционно. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребёнком трудится у другого работодателя.

С января вступает в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. Это касается получателей ежемесячных выплат по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.

В Иркутской области, с учётом районного коэффициента, размер такой выплаты составляет в южных районах — 12 тыс. рублей, в северных — 13 тыс. рублей.