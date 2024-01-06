Раненым солдатам СВО волонтеры из Иркутска написали письма

Раненым солдатам СВО, которые сейчас находятся в госпиталях, волонтеры из Иркутска написали письма. Уже совсем скоро открытки с теплыми словами поддержки и благодарности будут отправлены бойцам. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном исполкоме Народного фронта в Иркутской области.