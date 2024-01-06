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Более 630 тыс. безбилетников выявили в столичном транспорте в 2023 году

В столичном транспорте в 2023 году было выявлено более 630 тыс. безбилетников, на 12% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
метро Москвы
Источник: РИА "Новости"

«В среднем за месяц контролеры городского транспорта проверяют более 900 тыс. пассажиров. Благодаря такой работе пассажиры начинают ответственнее оплачивать проезд. Это позволяет нам развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и улучшать пассажирские сервисы в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что рост числа выявленных нарушений связан с увеличением количества проверок. Всего в 2023 году контролеры проверили более 10 млн билетов, что на 3 млн больше, чем в 2022 году. При этом стало больше и добросовестных пассажиров.