Похолодание и снег ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Погоду в Беларуси в субботу, 6 января, будет определять скандинавский антициклон, который формируется в области пониженного атмосферного давления, сообщили в Белгидромете.
Специалисты отмечают, что ожидается облачная с прояснениями погода, местами по республике ожидается выпадение осадков в виде снега, мокрого снега.
Минимальная температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне от −6°С по юго-западу до −18°С по северу страны, но в отдельные периоды времени столбики термометра могут опускаться до отметки 19..-23°С.
Температурный максимум в дневное время будет варьироваться в пределе −6..-13°С, в северной части Беларуси будет холоднее — около −14..-16°С, а в южной ощутимо теплее — порядка −3..-5°С.
Усиление морозов.
На Рождество прогнозируется еще большее похолодание. 7 января антициклон, сформированный в арктической воздушной массе, принесет усиление морозов, сказали синоптики. Осадков практически не ожидается, на отдельных участках дорог образуется гололедица.
«Температура воздуха минимальная ночью составит −16..-23°С, местами воздух будет охлаждаться до −24..-27°С, по юго-западу Беларуси она составит −11..-15°С», — сказали в Белгидромете.
Максимальная дневная температура составит от −9°С по юго-западу до −18°С по северо-востоку страны, уточнили синоптики.