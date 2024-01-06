Медики в Атырау потребовали уволить главного врача

По словам другой сотрудницы Асель Ешмановой, нынешний директор работает с 2021 года. С ее приходом в коллективе начались конфликты, доплаты не выплачиваются. Геологская поликлиника — одна из крупнейших в Атырау. Здесь работают около 250 медиков. Персонал уверяет, что с приходом нового руководителя в учреждении начались проблемы с оплатой труда. И это при том, что медучреждение государственное. Главврач обвинения в свой адрес не признает и всем, кто чем-то недоволен, советует писать официальные жалобы. В областном управлении здравоохранения пообещали провести специальную проверку.