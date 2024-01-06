Бюджетникам задержали зарплату за декабрь, но обещали погасить долги за 5 рабочих дней

Задержку с выплатой заработной платы объяснили техническими проблемами, возникшими из-за перехода на UzASBO-2 — новую автоматизированную систему ведения бухгалтерского учета и отчетности по бюджетным и внебюджетным средствам в бюджетных организациях.
В министерстве заверили, что необходимые меры по устранению проблем и переводу оставшейся заработной платы в течение пяти рабочих дней приняты. 35% выплат за вторую половину декабря для работников бюджетных организаций уже обеспечено через систему UzASBO-2.