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Бюджетникам задержали зарплату за декабрь, но обещали погасить долги за 5 рабочих дней

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Работникам бюджетных организаций страны так и не выплатили всю зарплату за декабрь. Минэкономфин заявил, что виноват технический сбой, и обещал погасить задолженность, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Задержку с выплатой заработной платы объяснили техническими проблемами, возникшими из-за перехода на UzASBO-2 — новую автоматизированную систему ведения бухгалтерского учета и отчетности по бюджетным и внебюджетным средствам в бюджетных организациях.

В министерстве заверили, что необходимые меры по устранению проблем и переводу оставшейся заработной платы в течение пяти рабочих дней приняты. 35% выплат за вторую половину декабря для работников бюджетных организаций уже обеспечено через систему UzASBO-2.