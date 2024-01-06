В Ростове прошло заседание оперативного штаба по общественной безопасности региона

В Ростовской области праздники прошли без происшествий. Безопасность населения обеспечивали порядка трех тысяч специалистов. В сравнении с прошлым годом число нарушений снизилось. Кроме того, раскрыто 12 тяжких преступлений. Также сотрудники ГИБДД задержали больше ста выпивших водителей.