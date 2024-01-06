В Ростове прошло заседание оперативного штаба по общественной безопасности региона

Заседание оперативного штаба по общественной безопасности прошло в Ростове. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 5 января. Встреча состоялась под руководством замгубернатора региона Михаила Корнеева.
В Ростовской области праздники прошли без происшествий. Безопасность населения обеспечивали порядка трех тысяч специалистов. В сравнении с прошлым годом число нарушений снизилось. Кроме того, раскрыто 12 тяжких преступлений. Также сотрудники ГИБДД задержали больше ста выпивших водителей.
В Ростовской области продолжается работа и по обеспечению пожарной безопасности. Отметим, что доклады о ситуации в регионе поступают ежесуточно.