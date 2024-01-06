В двух районах Ташкента в горячей воде обнаружили черные частицы

3 и 4 января в районные управления ИП ООО Veolia Energy Tashkent (ИП ООО VET), а также через социальные сети, поступили жалобы от граждан, проживающих в районе котельной ТЦ-1 ООО «Таштеплоцентраль» (ООО «ТТЦ»), на наличие в горячей воде частиц черного цвета с характерным помутнением.
В компании отреагировали на обращения сограждан, заявив, что в оперативном порядке персоналом химической лаборатории ИП ООО VET был произведен анализ горячей воды, поступающей от котельной ТЦ-1.
Выяснилось, что на котельной ТЦ-1 произошел выброс сульфоугля из фильтра очистки воды. Из-за попадания сульфоугля из котельной в тепловые сети ИП ООО VET у жителей Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов в горячей воде появились фракции черного цвета (сульфоуголь).
В компании заверили, что параметры горячей воды, кроме цветности и мутности, в норме.
«Сульфоуголь используется при фильтрации воды и не представляет опасности для потребителей», — говорится в сообщении компании.
Сообщается, что сульфоуголь в тепловые сети больше не поступает. Ситуация находится под контролем технического персонала котельной и ИП ООО VET.