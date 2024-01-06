В двух районах Ташкента в горячей воде обнаружили черные частицы

3 и 4 января в районные управления ИП ООО Veolia Energy Tashkent (ИП ООО VET), а также через социальные сети, поступили жалобы от граждан, проживающих в районе котельной ТЦ-1 ООО «Таштеплоцентраль» (ООО «ТТЦ»), на наличие в горячей воде частиц черного цвета с характерным помутнением.