Шоу «Выжить в Самарканде» покажут на российском ТВ. Узнаем, кто спит на курпачах, а кто — на шелковых простынях в шикарных отелях

Итак, одна команда учится собирать юрту, стричь овец, есть рис и сухофрукты, запивая их самостоятельно добытой водой, и прятаться от хищников и змей в пустыне. А для другой создатели шоу «приготовили» возможности роскошного Самарканда с его изысканной кухней, красотами архитектуры и многочисленными культовыми местами, знаменитыми на весь мир, а также шикарными отелями, которые великолепно смотрятся на фоне величественных горных хребтов.