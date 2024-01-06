Шоу «Выжить в Самарканде» покажут на российском ТВ. Узнаем, кто спит на курпачах, а кто — на шелковых простынях в шикарных отелях

По данным «Комсомольской правды», 14 января в 19:00 покажут первую серию нового сезона экстремального шоу с ведущими Павлом Волей и Лейсан Утяшевой, съемки которого проходили осенью прошлого года в Самарканде.
По словам ведущих, шоу полностью авторское, его идея появилась у пары в отпуске, во время которого они чуть не заблудились в чужой стране.
В масштабном реалити-шоу семь звезд и семь обычных людей из народа сражаются за 10 миллионов рублей. Концепция шоу такова: по результатам командного испытания одни участники будут ночевать в глинобитных домах, а другие — на шелковых простынях. Но все может измениться: и условия проживания, и количество участников. Неизменным остается главный приз.
Итак, одна команда учится собирать юрту, стричь овец, есть рис и сухофрукты, запивая их самостоятельно добытой водой, и прятаться от хищников и змей в пустыне. А для другой создатели шоу «приготовили» возможности роскошного Самарканда с его изысканной кухней, красотами архитектуры и многочисленными культовыми местами, знаменитыми на весь мир, а также шикарными отелями, которые великолепно смотрятся на фоне величественных горных хребтов.
Известно, что на отборочный этап в команду «людей из народа» заявки подали шесть тысяч претендентов, подробности о которых неизвестны, кроме того, что они раньше никогда не бывали заграницей.
Напомним, что ранее участники звездной команды, среди которых — Влад Топалов, Юлия Паршута, Назима и Вики Одинцова, рассказали о своих впечатлениях о Самарканде, в котором они побывали во время съемок шоу.