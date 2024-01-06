ХК «Кузбасс» впервые стал обладателем Суперкубка России

Встреча «Кузбасс» и «СКА-Нефтяник» прошла в Архангельске. Кемеровская команда обыграла хабаровцев со счётом 3:0. Первую шайбу забил Симон Янссон на 37-й минуте игры, следом за ним отличился Никита Иванов на 43-минуте матча. Последнюю шайбу забил Артем Азаров на 54-й минуте.