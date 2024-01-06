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Трое участников группы Nizkiz задержаны в Могилеве

Троих из четверых участников рок-группы Nizkiz задержали правоохранители в Могилеве, сообщает телеканал «Беларусь-4 Могилев» в своем Telegram-канале.
Источник: Смартпресс

Исходя из сюжета телеканала, это вокалист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин.

Задержание происходило при силовой поддержке ОМОН.

В сюжете говорится, что несколько лет назад группа по заказу польского ресурса, признанного в Беларуси экстремистским, написала «Песню белорусских протестов».

Телеканал утверждает, что музыканты покинули Беларусь после протестов 2020 года, но решили вернуться и теперь будут привлечены к ответственности.

Nizkiz — белорусская рок-группа, исполняющая песни на русском и белорусском языках. Создана в 2008 году в Могилеве.