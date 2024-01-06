Трое участников группы Nizkiz задержаны в Могилеве

Исходя из сюжета телеканала, это вокалист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин.
Задержание происходило при силовой поддержке ОМОН.
В сюжете говорится, что несколько лет назад группа по заказу польского ресурса, признанного в Беларуси экстремистским, написала «Песню белорусских протестов».
Телеканал утверждает, что музыканты покинули Беларусь после протестов 2020 года, но решили вернуться и теперь будут привлечены к ответственности.
Nizkiz — белорусская рок-группа, исполняющая песни на русском и белорусском языках. Создана в 2008 году в Могилеве.