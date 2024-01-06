Названы возможные худшие события в мире в 2024 году

Руководитель проекта «Галилео», директор-основатель Инициативы черных дыр Гарвардского университета Ави Леб ждет послания из космоса. «Наши исследования показывают, что обнаружение чего-то, что сигнализирует о том, что мы не одиноки во Вселенной, — это лишь вопрос времени. И это многое изменит», — отметил он, хотя признает при этом, что никаких конкретных прогнозов по этому поводу сделать невозможно.