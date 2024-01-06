Названы возможные худшие события в мире в 2024 году

Эксперты предположили целый ряд потрясений и катастроф, созданных матерью-природой, человечеством и даже инопланетянами.
Так, руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер допускает вероятность того, что выборы президента США не смогут провести честно и свободно.
Бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента при администрации Барака Обамы Алек Росс не исключает, что всего за несколько недель до выборов в США по стране может пронестись разрушительный ураган 5-й категории, который посеет в стране хаос.
Известный защитник окружающей среды Билл Маккиббен ожидает масштабного разрушения, вызванного глобальным потеплением. «Точную форму, которую он примет, и места, где он нанесет удар, невозможно знать заранее — какая-то комбинация пожара, наводнения, шторма, засухи и изнуряющей жары — но было бы шоком, только если бы этого не произошло», — отметил он.
Главный редактор издания Bulwark Чарли Сайкс считает, что в 2024 году может появиться глобальный цифровой вирус, который на несколько дней может поразить компьютеры, спутники или мировую банковскую систему на несколько дней.
Другие эксперты допускают, что в этом году может начаться война с Китаем и переворот в России.
Руководитель проекта «Галилео», директор-основатель Инициативы черных дыр Гарвардского университета Ави Леб ждет послания из космоса. «Наши исследования показывают, что обнаружение чего-то, что сигнализирует о том, что мы не одиноки во Вселенной, — это лишь вопрос времени. И это многое изменит», — отметил он, хотя признает при этом, что никаких конкретных прогнозов по этому поводу сделать невозможно.