Умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

По его словам, мужчина перестал отвечать на звонки, поэтому его знакомые начали беспокоиться и приехали к нему. «Дверь Аджубей не открыл, поэтому пришлось ее вскрывать. Когда попали в квартиру, он уже был мертв», — добавил представитель медицинских служб.