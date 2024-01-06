Умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

«Алексей Аджубей, внук Никиты Хрущева, умер в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Ему было 69 лет. Смерть наступила по естественным причинам», — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина перестал отвечать на звонки, поэтому его знакомые начали беспокоиться и приехали к нему. «Дверь Аджубей не открыл, поэтому пришлось ее вскрывать. Когда попали в квартиру, он уже был мертв», — добавил представитель медицинских служб.
Алексей Аджубей родился в 1954 году. Он сын дочери Хрущева Рады и советского журналиста Алексея Аджубея, который в разные годы был главным редактором газет «Комсомольская правда» и «Известия».