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Умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей умер в возрасте 69 лет в Москве. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.
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Источник: Reuters

«Алексей Аджубей, внук Никиты Хрущева, умер в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Ему было 69 лет. Смерть наступила по естественным причинам», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина перестал отвечать на звонки, поэтому его знакомые начали беспокоиться и приехали к нему. «Дверь Аджубей не открыл, поэтому пришлось ее вскрывать. Когда попали в квартиру, он уже был мертв», — добавил представитель медицинских служб.

Алексей Аджубей родился в 1954 году. Он сын дочери Хрущева Рады и советского журналиста Алексея Аджубея, который в разные годы был главным редактором газет «Комсомольская правда» и «Известия».