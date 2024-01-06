«Связан с соцсетями и навязчивым страхом». Психологи предупредили родителей об опасном синдроме FOMO у белорусских подростков

Психологи предупредили белорусских родителей об опасном синдроме FOMO у подростков, который связан с соцсетями и навязчивым страхом. Об этом явлении рассказали в телеграм-канале комитета по образованию Мингорисполкома «Учителя столицы».
В информации Минского городского социально-педагогического центра говорится, что синдром FOMO — новое явление в среде подростков. И, судя по всему, не только белорусских. FOMO расшифровывается как Fear of Missing Out, что означает страх пропустить что-то интересное либо страх упущенной выгоды.
При синдроме FOMO у подростка появляется желание сверх меры оставаться в курсе всех событий в социальных сетях. А еще проявляется навязчивый страх, мол, есть другие дети, которые живут лучше.
Белорусские специалисты назвали признаки синдрома FOMO у подростков. Это паника от невозможности проверить свои страницы в социальных сетях, использование большого количества их, активный постинг там, что ребенок считает важным.
«Пытается доказать, что он живет не хуже других (создает видимость “популярного и богатого подростка”), — приводят специалисты другие признаки FOMO. — Испытывает вину за “пропущенную активность” в соцсетях (не опубликовал пост, не оставил комментарий).
Кроме того, говорят специалисты, ребенок подросткового возраста при данном синдроме слишком сосредоточен на взаимодействии с другими пользователями в социальных сетях. Для этого пишется крайне большое число комментариев.
«Чтобы его одобрили, заметили», — называют причину в Минском городском социально-педагогическом центре.
Также там добавляют, что синдром FOMO не является болезнью:
«Это нездоровая реакция подростка, если у него низкая самооценка, важно подтвердить свою значимость через мнимую популярность и чрезмерную активность именно в социальных сетях».