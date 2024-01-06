В Омскую область возвращаются аномальные холода: стала известна дата

Так, в соответствии с прогнозом сервиса, действующим на момент публикации, на следующей неделе в ночь на пятницу, 12 января 2024 года, температура в Омске опустится до −30 градусов Цельсия.
Местами по Омской области в ночь на 12 января 2024 года похолодает до −33 градусов.
Дневная температура в Омске 12 января 2024 года составит −27 градусов Цельсия, местами по Омской области ожидается до −29 градусов.
По информации сервиса «Вентускай.ком», похолодание в Омской области задержится ненадолго. Так, уже на 13 января 2024 года в дневные часы в Омской области прогнозируется −18 градусов Цельсия.
*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.