Около 500 нижегородцев поднялись в небо на аэростатах на «Рождественской фиесте»

Около 500 человек поднялись в небо на аэростатах в рамках «Рождественской фиесты» в Нижнем Новгороде. Мероприятие проходило 5 января на пересечении улиц Акимова и Бетанкура. Об этом сообщает телекомпания «Волга».
Для участников фестиваля подготовили три воздушных шара. На двух шарах поднимались вверх. А третий служил фотозоной, каждый желающий мог сфотографироваться с Дедом Морозом.
Шары поднимались в небо до 50 метров. В воздухе участники «Рождественской фиесты» могли находиться не больше 5 минут из-за сильного мороза.
— Погода штатная, практически штиль, небольшая облачность. Конечно, хотелось солнышка, но самое главное это ветер, а ветер был отличный и мы смогли все провести безопасно и красиво, — отмечает руководитель федерации воздухоплавательного спорта Нижегородской области Георгий Зименко.
Ранее мы сообщали, что нижегородец Георгий Зименко помог команде Федора Конюхова побить международные рекорды по дальности и продолжительности полета на воздушном шаре.