На территории усольского санатория построят три глэмпинга

На строительство выделено около 4,5 млн рублей.
Вместе с объектом также планируется создание культурно-просветительского центра и спортивной площадки, а также обновление инженерной инфраструктуры, номерного фонда и медицинского оборудования.
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На строительство выделено около 4,5 млн рублей.
Вместе с объектом также планируется создание культурно-просветительского центра и спортивной площадки, а также обновление инженерной инфраструктуры, номерного фонда и медицинского оборудования.