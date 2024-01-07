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На территории усольского санатория построят три глэмпинга

На территории санатория «Усолье» в городе Усолье-Сибирском планируется строительство глэмпингов — номеров на природе. Заявку на постройку уже одобрили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Источник: Соцсети

На строительство выделено около 4,5 млн рублей.

Вместе с объектом также планируется создание культурно-просветительского центра и спортивной площадки, а также обновление инженерной инфраструктуры, номерного фонда и медицинского оборудования.

туризм и отдых