Увеличение призывного возраста и новые соцвыплаты: что изменилось в Самарской области с 1 января 2024 года

Новый 2024 год принес россиянам множество изменений во всех сферах жизни: вступили в силу новые законы или поправки к ним. Рассказываем, что изменилось в Самаре и области с 1 января 2024 года.
Очередное повышение пенсионного возраста.
С 1 января 2024 года вступили в силу очередные изменения, касающиеся повышения возраста выхода на пенсию. Это этап пенсионной реформы 2019 года. В этом году мужчины будут выходить на отдых в возрасте 63 лет, женщины — в 58 лет. Но получить пенсию не удастся, если к этому моменту у работника трудовой стаж не превышает 15 лет, а количество пенсионных баллов менее 28,2.
Повышение верхней границы призывного возраста.
С нового года на три года увеличена верхняя граница призывного возраста — с 27 до 30 лет. Соответственно, теперь на срочную службу могут призвать молодых людей от 18 до 30 лет. Военнообязанных самарцев, которым уже исполнилось 27 лет до вступления закона в силу, не призовут, но их автоматически зачислят в запас. Нововведение коснется лишь тех, кому 27 лет исполнится в 2024 году.
Повышение первоначального ипотечного взноса.
С 1 января 2024 года для того, чтобы купить жилье в ипотеку, нужен первоначальный взнос в 30%. Эту сумму заемщику необходимо внести для того, чтобы к нему не применялись надбавки по ипотечным кредитам, выданным гражданам с показателем долговой нагрузки не выше 60%. Кстати, с нового года самарцы смогут оформлять кредитные каникулы не только на ипотеку, но и на потребительские кредиты.
Новые социальные выплаты.
Родители детей-инвалидов будут получать выплаты, даже если они официально работают. Размер пособия составит 10 тыс. рублей. Также с нового года в силу вступили поправки, позволяющие сохранять женщинам пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при досрочном выходе на работу.
Увеличение налогового вычета.
С 1 января 2024 года вырос размер налогового вычета для расходов на лечение, обучение и покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет 13%, повысится с 120 тыс. до 150 тыс. руб. Сумма, с которой жители Самарской области смогут получить налоговый вычет по расходам на обучение детей, увеличится с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.
Запуск программы долгосрочных сбережений.
С 1 января в России для всех желающих стартовала программа так называемых долгосрочных сбережений. Можно начинать откладывать деньги с 18 лет, в том числе в пользу третьего лица. Стартовый взнос определяется самостоятельно, а периодичность пополнения счета и выплат — договором. Сбережения будут застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. По правилам законопроекта гражданин начинает получать выплаты из накопленных средств либо спустя 15 лет с момента подписания договора, либо по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Снять деньги раньше можно будет только в «особых жизненных ситуациях».