Увеличение призывного возраста и новые соцвыплаты: что изменилось в Самарской области с 1 января 2024 года

С 1 января в России для всех желающих стартовала программа так называемых долгосрочных сбережений. Можно начинать откладывать деньги с 18 лет, в том числе в пользу третьего лица. Стартовый взнос определяется самостоятельно, а периодичность пополнения счета и выплат — договором. Сбережения будут застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. По правилам законопроекта гражданин начинает получать выплаты из накопленных средств либо спустя 15 лет с момента подписания договора, либо по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Снять деньги раньше можно будет только в «особых жизненных ситуациях».