В 2023 году новорожденных свердловчан чаще всего называли Михаилом и Софией

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь в регионе в государственных роддомах родились 13 малышей (7 мальчиков, 6 девочек). Первый новорожденный года — девочка, появившаяся на свет в 00:37 в Екатеринбургском перинатальном центре. Ее вес — 3080 граммов, рост 51 сантиметр.