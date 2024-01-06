В 2023 году новорожденных свердловчан чаще всего называли Михаилом и Софией

Свердловский Департамент информационной политики отмечает, что эти имена в области лидируют уже второй год.
В пятерку самых популярных имен мальчиков попали также Александр, Артём, Тимофей и Матвей. В топ-5 имен для новорожденных девочек имена Анна, Ева, Мария и Виктория.
Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь в регионе в государственных роддомах родились 13 малышей (7 мальчиков, 6 девочек). Первый новорожденный года — девочка, появившаяся на свет в 00:37 в Екатеринбургском перинатальном центре. Ее вес — 3080 граммов, рост 51 сантиметр.
Через два часа в Областном перинатальном центре родился первый мальчик с такими же показателями (3080 гр. и 51 см).