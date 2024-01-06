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Любого могут упечь в подземелье: В Кишиневе откроется новый уникальный музей

Ко всем это будет еще и церковный музей.
Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве будет создан церковный музей. В проекте решения Муниципального совета Кишинёва говорится о том, что данная инициатива необходима для сохранения и использования археологических находок, обнаруженных в ходе раскопок.

— Создание музея будет иметь важное значение для восстановления городской памяти, а также станет образовательным и культурным центром, который также будет представлять собой платформу для гражданского и межкультурного диалога и станет туристическим объектом, включённым в муниципальные, национальные и международные туристические маршруты, — уточнили в Главном управлении культуры и культурного наследия МСК, которое является автором проекта.

Согласно проекту решения, церковный музей станет филиалом Музея истории Кишинёва, передаёт ipn.md.