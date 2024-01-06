Собянин рассказал об историческом рекорде в Москве

«За прошедший год московские школы приняли рекордное число учеников за всю историю города. За парты сели больше 1,1 миллиона ребят», — заявил он.
Градоначальник добавил, что столичные старшеклассники успешно сдали ЕГЭ и поставили рекорд по числу дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Также школьники и студенты колледжей Москвы стали лидерами медального зачета Всероссийского чемпионата «Профессионалы».
«В 2023 году мы открыли больше 40 новых школ и детских садов. Столичные школы становятся современными пространствами с лабораторно-исследовательскими комплексами, комфортными зонами отдыха и аудиториями-трансформерами», — добавил мэр.
Ранее Собянин сообщил о строительстве еще трех линий метро в столице.