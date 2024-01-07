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Какой сегодня день: 7 января

Этот день является седьмым в григорианском календаре, до конца года остается 359 дней.
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Источник: Reuters

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. О том, чем еще ознаменован этот день, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 7 января

В 1610 году Галилео Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера.

В 1839 году физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. Этот день считается днем изобретения фотографии.

В 1953 году президент США Гарри Трумэн заявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы.

Кто родился 7 января

Партизан Константин Заслонов (1910−1942).

Актриса Мария Миронова (1911−1997).

Писатель-зоолог Джеральд Даррелл (1925−1995).

Актер Николас Кейдж (1964).

Автогонщик Льюис Хэмилтон (1985).

7 января в православном календаре

В этот день верующие православные отмечают Рождество Христово — один из главных двунадесятых церковных праздников.

Именины

7 января именины у Лукьяна и Михаила.

7 января в народном календаре

На Руси в этот день девушки, страдающие от несчастной любви, могли раз и навсегда освободить свое сердце от этого чувства. В печи раскаляли камень, а после топили этот камень в проруби: если камень раскалывался на две части — нежелательное чувство покидало молодую.

Также в этот день обязательно наряжались в новую одежду, чтобы в новом году был хороший урожай. Народ говорил: «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество — хоть сурова, да нова».