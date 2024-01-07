Какой сегодня день: 7 января

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. О том, чем еще ознаменован этот день, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 7 января
В 1610 году Галилео Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера.
В 1839 году физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. Этот день считается днем изобретения фотографии.
В 1953 году президент США Гарри Трумэн заявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы.
Кто родился 7 января
Партизан Константин Заслонов (1910−1942).
Актриса Мария Миронова (1911−1997).
Писатель-зоолог Джеральд Даррелл (1925−1995).
Актер Николас Кейдж (1964).
Автогонщик Льюис Хэмилтон (1985).
7 января в православном календаре
В этот день верующие православные отмечают Рождество Христово — один из главных двунадесятых церковных праздников.
Именины
7 января именины у Лукьяна и Михаила.
7 января в народном календаре
На Руси в этот день девушки, страдающие от несчастной любви, могли раз и навсегда освободить свое сердце от этого чувства. В печи раскаляли камень, а после топили этот камень в проруби: если камень раскалывался на две части — нежелательное чувство покидало молодую.
Также в этот день обязательно наряжались в новую одежду, чтобы в новом году был хороший урожай. Народ говорил: «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество — хоть сурова, да нова».