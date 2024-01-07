Худели и хороводили. За 2023 год в Кузбассе установили семь рекордов России

В Книге рекордов России зафиксировано 2428 достижений, из них чуть более 1% приходится на Кузбасс. В чём ещё кузбассовцы стали лучшими в 2023 году? Подробнее у kuzbass.aif.ru.
Тысяча бёрпи за наименьшее время в России.
Результат: 1000 бёрпи за 1 час 8 минут.
Рекордсмен: Рустам Разумов.
Место и дата: Кемерово, 03.06.2023.
Открыл год рекордов 32-летний кемеровский атлет Рустам Разумов — выполнил тысячу бёрпи за кратчайшее время у мужчин. Бёрпи — это физическое упражнение, переводится как «упал, отжался, выпрыгнул».
«Я подавал заявку ещё в прошлом году, но тогда судьи нашли 3 ноурепа (незасчитанных повтора. — Ред.) из 1000 повторений и рекорд не зачли… Но да ладно, я всё равно каждый год эту тысячу прыгаю, это уже традиция. Так что в этот раз сделал всё чётенько, да и время чуть улучшил», — рассказал в соцсети Рустам Разумов.
Наибольшее число учёных, одновременно находящихся на раскопках.
Результат: 36 человек.
Рекордсмен: Кузбасский государственный краеведческий музей.
Место и дата: Палеонтологический раскоп Шестаково-3, 24.06.2023.
Это, пожалуй, самый незаметный рекорд года в Кузбассе. На сайте музея о нём лишь краткая справка: «За проведение международного симпозиума Кузбасский государственный краеведческий музей получил сертификат Книги рекордов России за наибольшее количество учёных (кандидатов и докторов наук), одновременно находящихся на раскопках».
Симпозиум «Шестаковский комплекс: новые векторы развития научных исследований» проходил во второй раз в рамках «Динотерры». На него съехались более ста учёных из России и ближнего зарубежья, занимающихся исследованиями в области палеонтологии, геологии, археологии. Но лишь 36 человек, чьи имена не названы, стали участниками рекорда.
Самая массовая игра квиз под открытым небом в России.
Результат: 316 человек.
Рекордсмен: Администрация Чебулинского муниципального округа.
Место и дата: д. Шестаково, 25.06.2023.
Квиз (интеллектуальная викторина) также проходил на «Динотерре». Участники соревновались в знаниях по антропологии и палеонтологии. «Фишка» достижения не только в массовости, но и в том, что умники играли в поле, расположившись на пледах и туристических ковриках.
Самый большой «шахтёрский кулеш».
180 литров.
Рекордсмен: Правительство Кузбасса.
Место и дата: Кемерово, 01.07.2023.
Кулеш — это сибирское блюдо в виде жидкого супа или каши. Обязательные ингредиенты: много крупы, разнообразных трав и хорошего источника белка — мяса, рыбы или грибов. Блюдо готовила команда шеф-поваров ресторанов «Порт 42», «Забой», «Лесная Республика» и «Шерегеш» в 200-литровом казане на Московской площади в Кемерове. В то время там проходили федеральный сабантуй и международный шахтёрский сабантуй. На «кухню» заглянули два главы регионов — Сергей Цивилев (Кузбасс) и Рустам Минниханов (Татарстан) и даже приняли участие в приготовлении блюда. Готовый кулеш сначала измерил регистратор Книги, а потом его раздали гостям праздника.
Наибольший общий вес гирь, поднятых за 10 минут ста людьми.
Результат: 330 906 кг.
Рекордсмен: ГАУ «РЦСС Кузбасса».
Место и дата: Кемерово, 01.07.2023.
На том же кемеровском сабантуе не только ели, но и тягали гири. В течение получаса сто спортсменов поднимали гири в упражнениях толчок, рывок и толчок длинным циклом. Среди них был президент Федерации кикбоксинга Кузбасса Владислав Нефедов.
Коллективное снижение массы тела за три месяца.
Результат: 1 151,78 кг.
Рекордсмен: участники рекорда — 203 человека.
Место и дата: Кемерово, 03.12.2023.
Рекорд по снижению веса — не только российский, но и мировой. Его установили участники проекта «Сибирская трансформация». Коллективно худели не только кузбассовцы, к ним присоединились жители Алтайского края, Новосибирской и Томской областей, Казахстана в возрасте от 15 до 66 лет. На момент старта проекта в сентябре суммарный вес участников был 20 724,08 тонны. Под руководством опытных наставников в течение трёх месяцев они правильно питались и занимались спортом, посещали лекции по диетологии и мастер-классы специалистов в области медицины, психологии, спортивных тренеров.
Один из участников мирового рекорда, Эльдар Насиров из пгт. Бачатский, сбросил 28 кг. А в среднем, получается по 5,7 кг на каждого участника. Кто-то явно схалявил.
Самый массовый хоровод в костюмах Снегурочки.
Результат: 1 071 участник.
Рекордсмен: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.
Место и дата: Кемерово, 23.12.2023.
Полное название достижения — самый массовый хоровод круг в круге в костюмах Снегурочки в России. В хоровод встали прекрасные жительницы Кузбасса разного возраста, профессий и увлечений. Самой взрослой Снегурочке Зое Плотниковой исполнился 101 год, она пришла поучаствовать в хороводе с правнучкой и внучкой.
От полуголых лыжников до Снегурочек.
На конец 2023 г. в копилке у Кузбасса 31 достижение. Первый по времени рекорд (из зафиксированных в российской Книге) состоялся 9 мая 2012 г.: кемеровчане одновременно выпустили в небо 10 тыс. светящихся воздушных шаров как символ признательности ветеранам за жизнь и свободу.
Самым известным, пожалуй, является спуск с горы полуобнажённых райдеров — в 2019 г. зафиксирован 1 761 человек на лыжах или сноуборде, одетый только в купальник или трусы. С тех пор кузбассовцы ради рекорда рядились в разное: 1 100 человек в национальных костюмах встали в хоровод (2022 г.), 1279 Дедов Морозов прошлись парадом по Кемерову (2019 г.), и вот дошла очередь до Снегурочек в 2023 г. Однако по массовости полуголых лыжников ещё никто в Кузбассе не обошёл.
У нынешнего кулеша были блюда-предшественники: самая высокая стопка блинов, гигантские вишнёвые рулет и пирог, мега-кружка с киселём, 22 тысячи пончиков, сложенных в виде вишни.
Из необычных достижений: в Ленинске-Кузнецком живёт самая старая змея в стране. На момент присвоения рекорда в 2017 г. парагвайской анаконде Василию было почти 23 года.