Худели и хороводили. За 2023 год в Кузбассе установили семь рекордов России

«Я подавал заявку ещё в прошлом году, но тогда судьи нашли 3 ноурепа (незасчитанных повтора. — Ред.) из 1000 повторений и рекорд не зачли… Но да ладно, я всё равно каждый год эту тысячу прыгаю, это уже традиция. Так что в этот раз сделал всё чётенько, да и время чуть улучшил», — рассказал в соцсети Рустам Разумов.