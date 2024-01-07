Рождество — время волшебства: традиции светлого зимнего праздника

В Молдове с Рождеством связано множество гастрономических традиций — чтобы урожай в следующем году был обильным, в Сочельник готовят и расставляют на столе в каса маре (отдельная комната в традиционном молдавском доме) определенное количество постных блюд из зерновых, овощей и фруктов — это вареная пшеница с медом и орехами, чернослив, вареные бобы, голубцы с крупой, плацинды, грибная икра с чесноком, протертая фасоль.
В первый день Рождества стол накрывают гораздо богаче. У молдаван принято, чтобы в этот день на праздничном столе непременно были блюда из свинины, что символизирует богатство и достаток в доме.
Одним из главных рождественских обычаев являются колядки в сочельник. Колядующие ходят от дома к дому со звездой в руке и возвещают людям о рождении Иисуса в песнях и стихах. Есть поверье: того, кто не откроет дверь колядующим, ждет неурожайный год и невезение в доме.
Зимние колядки — это обрядовые тексты, посвященные Рождеству Христову, воспевающие момент, когда в день Рождества на небе появилась звезда, которая привела трех волхвов к месту рождения Спасителя. Группы детей несут с собой звезду, в центре которой помещена икона с младенцем Иисусом.
Колядующие получают подарки от хозяев, и традиционный подарок — хлеб — символ изобилия. Для всех готовят большие калачи, а для детей — булочки поменьше — hulubi (хулубь), орешки и конфеты.
Традиционные блюда для рождественского стола
Отдельного внимания заслуживает приготовление блюд и калачей для колядующих. Выпечка калачей требует от хозяйки соблюдения определенных традиций и канонов. Из первого теста делают особый калач, называемый рождественским, в виде незаконченной восьмерки. Этот калач, называемый «крэчунел», кладут на икону и держат до весны, когда его отдадут на корм скоту, чтобы поголовье было здорово.
Молдавские женщины стараются, чтобы на столе были блюда, приготовленные из свинины. В целом же традиционными блюдами Рождества являются свиные колбаски, голубцы, холодец, рыба, крэчунел, фрукты, сладости и напитки. В некоторых частях страны в рождественское утро принято подавать мамалыгу, которой придают особое значение.
Какими бы ни были традиции и обычаи, несомненно, праздник Рождества собирает жителей Молдовы в родительском доме, рядом с близкими.
Народные приметы и поверья
Традиционно, Рождество — время празднеств, потому действует негласный запрет на уборку, работу по дому, стирку, вынос мусора. Обычные для женщин занятия, например, вязание, шитье — тоже лучше оставить на более поздний срок.
Категорически нельзя садиться за рождественский стол в темной одежде: праздник нужно встречать как можно более нарядными.
Издревле принято делиться едой с праздничного стола — с бедными, а также со старшими родственниками, кто не смог сесть за общий праздничный стол. Кроме того, остатки трапезы часто относят домашним животным и скоту. У этой традиции — двойное значение: во-первых, обстоятельства и место появления на свет младенца Иисуса — в пещере, куда пастухи загоняли скот. Во-вторых, угощение домашним животным нужно дать, чтобы привлечь в дом достаток и удачу.
После Рождества на следующие 12 дней наступают Святки. Это время целиком посвящено гаданиям, в том числе на суженого, гуляньям и пышным застольям.