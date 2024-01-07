Рождество — время волшебства: традиции светлого зимнего праздника

Издревле принято делиться едой с праздничного стола — с бедными, а также со старшими родственниками, кто не смог сесть за общий праздничный стол. Кроме того, остатки трапезы часто относят домашним животным и скоту. У этой традиции — двойное значение: во-первых, обстоятельства и место появления на свет младенца Иисуса — в пещере, куда пастухи загоняли скот. Во-вторых, угощение домашним животным нужно дать, чтобы привлечь в дом достаток и удачу.