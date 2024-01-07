Валюту в эквиваленте 30 миллионов леев изъяли молдавские таможенники в 2023 году

Сотрудники ТС за минувший год задержали и изъяли денежные средства, эквивалентные примерно 30 миллионам молдавских леев: 678 400 долларов США, 897 560 евро, 50 200 швейцарских франков, 1 050 фунтов стерлингов и 25 500 украинских гривен.
«В половине из упомянутых 36 случаев виновные будут привлечены к уголовной ответственности за контрабанду, а в остальных 18 случаях возбуждены дела о правонарушениях», — уточнили в ТС.
Следует отметить, что как по уголовным делам, так и по делам о правонарушениях средства были арестованы и подлежат конфискации.