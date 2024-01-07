Белорусский врач сказал о встраивании коронавируса в систему сезонных инфекций

В связи с этим, сказал специалист, в Беларуси уделяется внимание заболеваемости гриппом. И для пенсионеров важно объяснить, что эта респираторная инфекция может вызвать осложнения и тяжелое течение болезни как раз у людей в возрасте 65+. Потому им, а еще маленьким детям, особенно важна вакцинация.