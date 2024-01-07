Белорусский врач сказал о встраивании коронавируса в систему сезонных инфекций

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, народный врач Беларуси Игорь Карпов рассказал, как коронавирус встраивается в систему сезонных респираторных инфекций. Об этом пишет sb.by.
— Сейчас COVID-19 встраивается в систему сезонных респираторных инфекций. Если вы помните, в прошлом году мы говорили о тридемии, когда после монопреобладания COVID-19 у нас в клинической практике появились пациенты с гриппом, с респираторно-синцитиальным вирусом. Это было началом процесса встраивания, который сейчас продолжается, — отметил Карпов.
В связи с этим, сказал специалист, в Беларуси уделяется внимание заболеваемости гриппом. И для пенсионеров важно объяснить, что эта респираторная инфекция может вызвать осложнения и тяжелое течение болезни как раз у людей в возрасте 65+. Потому им, а еще маленьким детям, особенно важна вакцинация.
В Беларуси, напомнил Карпов, доступно шесть вакцин из разных стран:
— И трехвалентные, и четырехвалентные, то есть содержащие в своем составе три или четыре штамма вируса. Вакцинация проводится как на платной, так и на бесплатной основе.